Лос-Анджелес, США, , 04:55 — REGNUM Премьеру картины «Кролик Питер 2» в жанре 3D-анимации отложили на четыре месяца из-за коронавируса. Об этом 10 марта сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Изначально планировалось, что фильм начнут показывать в Великобритании и других странах с 27 марта 2020 года. Однако сейчас продюсеры приняли решение перенести дату его премьеры на 7 августа 2020 года.

Первая часть «Кролика Питера», основаная на персонаже серии книг писательницы Беатрис Поттер, имела коммерческий успех. В Великобритании фильм собрал более $56 млн, а в мировая касса составила более $351,2 млн (производство фильма обошлось в $50 млн).

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