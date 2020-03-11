Лос-Анджелес, США, , 04:41 — REGNUM Скарлетт Йоханссон рассказала в интервью журналистам, что после окончания съёмок фильма «Мстители: Финал» она сомневалась в том, что ей стоит возвращаться к роли Чёрной Вдовы. Об этом 11 марта сообщил портал Screen Rant.

Актриса сообщила: она думала, что вполне может обойтись и без сольного фильма о приключениях этого персонажа, однако в какой-то момент режиссёр Кейт Шортланд убедила её в том, что это стоит сделать.

«Если мы (собирались — ИА REGNUM) сделать это, это должно было быть полезным в плане творчества, — сказал Йоханссон, добавив, что она должна была почувствовать, что ей брошен вызов, поскольку не хотела делать всё, что уже делала раньше.

В широкий кинопрокат США кинокомикс Marvel «Чёрная вдова» выйдет 30 апреля 2020 года, в России картину начнут показывать 1 мая. В фильме также снялись Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»), Рэйчел Вайс («Мумия») и другие известные актёры.

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