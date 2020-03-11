Лос-Анджелес, США, , 03:07 — REGNUM Вин Дизель заявил: он думает, что новый фильм «Бладшот» даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics. Об этом 10 марта сообщил портал Screen Rant.

Во время интервью актёр сказал, что «Бладшот» «откроет двери» для проектов на их основе.

«Я думаю, вы увидите их все. Я думаю, что если вы фанат Valiant Comics, то вы будете рады это услышать, — сказал Дизель, добавив, что он считает: после выхода картины на экраны в СМИ начнут появляться публикации о персонажах комиксов издательства.

Премьера кинокомикса «Бладшот» в России состоится 12 марта 2020 года. По сюжету некая корпорация при помощи нанороботов возвращает к жизни убитого бойца спецназа. Благодаря этой технологии главный герой получает сверхчеловеческую силу и фактически становится бессмертным.

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