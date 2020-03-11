Нью-Йорк, США, , 02:53 — REGNUM Деймон Линделоф в очередном интервью заявил, что на сегодня у него даже нет идей по поводу сюжета второго сезона сериала «Хранители». Об этом 10 марта сообщил портал Collider.

Продюсер повторил, что в первом сезоне шоу он рассказал всё что хотел и отметил, что не он будет принимать решение о создании продолжения. При этом Линделоф сказал, что хотел бы увидеть второй сезон «Хранителей», однако считает, что он не должен создаваться только потому, что кому-то понравилась первая часть.

«Как вы знаете, это скорее модель «Фарго» или модель «Настоящего детектива», — сказал Линделофф, — но, опять же, меня ставят в известность по поводу этих решений, но я их не принимаю».

Телеканал HBO начал показывать сериал «Хранители», созданный на основе комиксов Алана Мура и Дэйва Гиббонса, в октябре 2019 года. Стоит отметить, что посетители и криктики известного сайта Rotten Tomatoes разошлись в оценке первого сезона шоу: критики дали ему 95%, а пользователи сервиса — 54%.

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