Лос-Анджелес, США, , 02:34 — REGNUM Чарли Шин отверг обвинения в том, что он изначиловал покойного актёра Кори Хэйма в подростковом возрасте. Об этом 11 марта сообщил портал The Huffington Post.

«Эти больные, извращённые и странные обвинения никогда не выдвигались», — сказал Шин.

Голливудская звезда предложила всем «внимательно присмотреться» к источнику информации и ознакомиться с тем, что говорила по этому поводу мать покойного актёра Джуди Хаим.

Ранее, 9 марта 2020 года, в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) состоялась премьера дкументального фильма «(Моя) Правда: Изнасилование двух Кори» «(My) Truth: The Rape of Two Coreys». В нём актёр Кори Фельдман вновь заявил, что Чарли Шин изнасиловал Кори Хэйма в тринадцатилетнем возрасте во время съёмок картины 1986 года «Лукас» (Шину тогда было 19 лет).

Стоит отметить, что в новом документальном фильме Джуди Хаим рассказывает, что её сын действительно подвергся насилию, однако не со стороны Чарли Шина, а со стороны другого актёра. В 2017 году мать покойного заявила, что её сын никогда не обвинял голливудскую звезду и если бы он «услышал всё это», то его бы «вырвало».

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр — СМИ