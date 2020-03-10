Харбин, Китай, , 23:00 — REGNUM Несмотря на эпидемию коронавирусной пневмонии, продолжаются культурные обмены между Китаем и Россией, которые частично переведены в онлайн режим, сообщает 10 марта Синьхуа.

Так, в международном институте изобразительных искусств педагогического университета в Харбине, административном центре северо-восточной провинции Хэйлунцзян, пограничной с Российской Федерацией, прошла интернет-выставка, в поддержку которой высказался ряд крупных российских искусствоведов, в частности ректор Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова (МГАХИ) Анатолий Любавин. Отметив, что выставка посвящена борьбе китайского народа с эпидемией, он записал специальных ролик-обращение со словами поддержки и солидарности, заверив китайскую общественность в неизменном продолжении культурного сотрудничества и взаимодействия.

С письмом китайским коллегам обратился и профессор факультета скульптуры МГАХИ Галим Долмогомбетов, подчеркнувший важность творчества для поднятия духа в борьбе с опасным заболеванием.

В ответном слове преподаватель Харбинского педагогического университета Ван Бяо выразил уверенность в скорой победе над эпидемией и поблагодарил российских коллег, высоко оценив уровень сотрудничества между двумя вузами.