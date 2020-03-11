Тегеран, , 12:47 — REGNUM Иранская короткометражная анимационная картина «Велосипедный ветер» режиссера Назанина Собхана Сарбанди будет показана на 9-м фестивале детского кино «Tumbleweeds» в США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 марта.

6-минутная анимация рассказывает о молодом ветре, который договаривается с велосипедом, чтобы дуть еще быстрее, не тратя много энергии, и по-настоящему наслаждаться своей жизнью. Свобода и сила, которые велосипед дает ветру, позволяют ему пускаться в новые приключения.

Иранская анимация, наряду с 11 другими анимационными фильмами из Франции, США и Дании, должна выйти на экран в городской библиотеке в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) 15 марта.

«Tumbleweeds» показывает на своих экранах истории со всего мира и предоставляет культурно-обогащающие фильмы, мастер-классы по медиа-искусству и клубные мероприятиядля детей от 4 лет и старше. 9-й ежегодный кинофестиваль для детей стартовал 6 марта и завершится 15 марта 2020 года.