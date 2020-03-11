Тегеран, , 12:59 — REGNUM Иранский полнометражный фильм «Когда Луна была полной» режиссера Наргеса Абьяра примет участие в 3-м Международном кинофестивале Habitat (HIFF) в Дели (Индия). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 марта.

Автор сценария и режиссер Наргес Абьяр в своём фильме рассказывает реальную историю из жизни Абдул-Хамида Риги, младшего брата Абдул-Малика Риги, основателя и лидера террористической группировки «Джундалла» в юго-восточном Иране, который женится на тегеранке Фаизе Мансури. Он заставляет Фаизу покинуть свою родину вместе с братом, чтобы жить в Пакистане, где они оказываются вовлеченными в террористическую деятельность «Джундаллы».

Фильм получил три награды на 2-м Международном кинофестивале в Каркассоне во Франции. Международная премьера фильма состоялась на 23-м Таллиннском кинофестивале «Черные ночи» (PÖFF), где он получил приз фестиваля FIPRESCI Award, вручаемый Международной федерацией кинокритиков.

Третий международный кинофестиваль Habitat пройдет 13−22 марта в Дели (Индия).