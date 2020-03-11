Тегеран, , 08:15 — REGNUM Министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана подпишет соглашение между Исламской Республикой Иран и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о продолжении деятельности Центра региональных исследований по охране культурного наследия в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 марта.

Кабинет Министров на заседании, состоявшемся 4 марта, согласился с предложением о продолжении деятельности Центра региональных исследований по охране культурного наследия Центральной и Западной Азии в Тегеране, находящегося под строгим надзором ЮНЕСКО, в соответствии с реализацией подзаконного акта о порядке заключения международных соглашений, утвержденного в 1992 году, а также предварительного подписания соглашения между Ираном и ЮНЕСКО.

Согласно этому решению, Министерство культурного наследия, туризма и ремесел уполномочено принимать необходимые и законные меры до окончательного утверждения соглашения.

В 2011 году был принят закон о соглашении между правительством Исламской Республики Иран и ЮНЕСКО о создании Центра региональных исследований по охране культурного наследия в Центральной и Западной Азии под наблюдением ЮНЕСКО.