Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Американский писатель Стивен Кинг заявил, что болезнь из его романа «Противостояние» куда серьёзнее коронавируса. Сообщение появилось на его странице в Twitter 9 марта.

https://twitter.com/StephenKing/status/1236782826911150080

Кинг отметил, что коронавирус менее опасен и его можно пережить. Писатель призвал всех своих читателей сохранять спокойствие и принять все необходимые профилактические меры.

Напомним, «Противостояние» — это роман Стивена Кинга, опубликованный в 1978 году. В нём рассказывалась альтернативная история Земли, пережившей пандемию особенно сильного гриппа.

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