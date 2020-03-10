Лос-Анджелес, США, , 17:28 — REGNUM В сети появился дублированный трейлер фильма «Круиз по джунглям» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях. Его опубликовали 10 марта на YouTube-канале «Disney Россия».

По сюжету фильма, группа исследователей отправится в круиз по Амазонке, чтобы найти таинственное растения, способное вылечить любые болезни. В необычном путешествии им придётся столкнуться не только с конкурирующей экспедицией, но и со сверхъестественными существами.

Премьера картины состоится 23 июля 2020 года. Фильм основан на одноимённом аттракционе из парка «Диснейленд».

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