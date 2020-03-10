Марина Александрова, 10 марта 2020, 18:57 — REGNUM Редко вокруг какого мультфильма еще до его выхода бушевали такие страсти, как вокруг новинки от Disney и Pixar «Вперед». И все из-за одной фразы, вложенной в уста проходного персонажа — дорожной патрульной — циклопа с намекающим на «радугу» именем Спектор. Из-за этой фразы некоторые горячие головы требовали мультик запретить, а в иных странах, где головы традиционно горячие, и в самом деле запретили. В России, стране с умеренным климатом, пожали плечами, почесали в затылке, взяли монтажные ножницы, да и вырезали «крамолу», от чего мультфильм совершенно не пострадал, потому что он совсем не про «это». А про что же?
Как ни странно, даже не про то, что «раньше трава была зеленее», как можно было бы заключить по трейлерам. Двое «цивилизованных» братьев-эльфов — гик и ботан — отправляются в свой квест вовсе не за тем, чтобы вернуть в мир магию. Они хотят с помощью внезапно оказавшейся реальной магии всего лишь ненадолго вернуть с того света умершего отца, которого старший плохо помнит, а младший не помнит совсем, но оба очень тоскуют.
Магия — это, конечно же, всего лишь иносказание для чего-то сокровенного, что почти задушено в человеческих сердцах цивилизацией. Для смелости, придавленной стремлением к безопасности, мечты, почти убитой легкой достижимостью почти всего, любознательности, так быстро удовлетворяемой суррогатным знанием, что бедная совсем заплыла жиром, как завсегдатай Макдоналдса. Реальность стала такой скучной и пресной, что хочется просто назло ей поверить в десять невозможных вещей до завтрака.
Авторская задумка прекрасна — волшебные существа не ушли за море, забрав с собой магию, это магия ушла от них, как женщина, которой пренебрегли. Точнее, отвернулась. Контраст между сказочным обликом обитателей бывшего волшебного мира и их заурядной, а порой и довольно жалкой жизнью высекает искру остранения, которая высвечивает проблему и дает возможность «на себя оборотиться». Все мы немножко кентавры, даром что на двух ногах…
Другой вопрос, как задумка реализована. Кажется, авторы решили переплюнуть «Тайну Коко» и потрясти зрителей, которых уже не удивишь ходячими скелетами. В итоге «два землекопа и две трети», конечно, потрясают, но вызывают и изрядное чувство неловкости. Живая, чувствующая и даже где-то мыслящая потусторонняя композиция из отцовских туфель, носков и штанов, которую сыновья водят на собачьем поводке — какая-то слишком уж жестокая карикатура на состояние патриархального авторитета в современном мире. Хотя, может быть, иначе нас и не пронять?
Живые взрослые мужские фигуры в мультике не многим более дееспособны. Кентавр Кольт, непонятно чем и как сумевший очаровать вдовушку-эльфийку — типичный «пончиковый полицейский», неуклюжий, скучный и недалекий, остальные возникают разве что в эпизодах. Все подвиги достаются странноватым и неприкаянным тинейджерам и геройски спасающим их отважным дамам бальзаковского возраста.
Можно возмущаться, обижаться и даже, при желании, считать подобную картинку «идеологической диверсией», но, в принципе, сказка тут не грешит против реальности. Современные дети зачастую действительно безотцовщины, даже при живых отцах, настолько выветрена и столь быстро продолжает разрушаться отцовская фигура. Конечно, детишек 6+ рановато заставлять разбираться в нетрадиционных семейных сложностях, но комплект из лесбиянки, воспитывающей ребенка вместе с подругой, и ее весело подпрыгивающей напарницы-чайлдфри очень «в тему». Достойного мужчину-отца в наши дни обрести, пожалуй, труднее, чем научиться колдовать. Но тоска по отцу столь же неистребима, как тоска по чуду (читай — по живой и полнокровной жизни), а дамский полицейский наряд тут такое же препятствие на пути к цели, как, скажем, хищный «студенистый куб» из подземелья.
Где же выход? По мнению авторов, он, как и в квесте двух братьев, там же, где вход. Никто не даст нам избавленья, современным подросткам придется самим становиться мужиками и поддерживать друг друга на пути к возрождению мужественности и связанной с нею осмысленностью жизни. Ради этого им, как в древности, придется проходить квест-посвящение, чтобы, изменившись и преодолев себя, в конце вернуться домой, в реальность, и начать ее обустраивать. Нужные книги или даже игры помогут в этом, а любящие мамы, если что, порвут за своих чад на тряпки любое чудище (но честь нанести решающий удар должна достаться все же сыновьям, иначе «несчитово»).
Можно было бы упрекнуть фильм за поиски подлинного в прошлом, но только мультфильм вовсе не зря называется именно «Вперед», а не «Назад». Никакого тотального вторжения магии в современность и сворачивания технического прогресса в финале не происходит, просто те, кто разучился пользоваться крыльями или быстрыми ногами, вновь обретают эти способности, а агрессивные и склонные от природы к авантюрам перестают этого стесняться. Некоторые автомобили теперь летают, но собирать их своими руками по-прежнему в кайф.
О чем действительно можно пожалеть, так это о том, что мультфильму недостает сюжетной цельности и упругости, какие мы видим, например, в «Зверополисе». Мультик вышел рыхловатым и не очень смешным там, где авторы все же пытаются шутить, а не только напирают на лиризм и сентиментальность. При не очень большой продолжительности, он кажется местами затянутым. Не хватает ему за редким исключением и ярких второстепенных персонажей, хотя выбор был почти неограниченным. Может быть, потому «Вперед» хоть и неплохо стартовал в прокате, собрал на старте меньше, чем предыдущие пиксаровские полнометражки. Все же важная тема сама по себе не может вывезти фильм, нужно суметь еще и сделать так, чтобы идея стала полноценной «плотью» хотя бы на час и сорок минут. Тот еще квест, на самом деле…