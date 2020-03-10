Нью-Йорк, США, , 16:09 — REGNUM В сети появился тизер-трейлер второго сезона анимационного сериала «Харли Квинн». Его опубликовали 9 марта на YouTube-канале компании DC.

Премьера второго сезона состоится 3 апреля 2020 года на сервисе DC Universe. В дебютном трейлере Харли Квинн сражается с суперзлодеем Пингвином.

Напомним, премьера первого сезона «Харли Квинн» состоялась в ноябре 2019 года. Шоу получило высокие отзывы от критиков и рядовых зрителей.

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