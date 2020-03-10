Сан-Франциско, США, , 16:22 — REGNUM Длительный судебный спор, в котором истцы обвиняли группу Led Zeppelin в плагиате, завершился победой группы, 9 марта сообщает BBC.

Большинство присяжных заседателей на слушании дела в апелляционном суде девятого округа США в Сан-Франциско проголосовали за отсутствие признаков плагиата, подтвердив авторство Led Zeppelin.

Истцы выставляли иск к Роберту Планту и Джимми Пейджу размером в миллионы долларов, однако в соответствии с решением суда остались ни с чем. В иске указывалось, что часть композиции Stairway to Heaven повторяла фрагменты инструментальной композиции Taurus, записанной группой Spirit на 4 года раньше, чем вышла песня Led Zeppelin.

Разбирательство по данному делу началось еще в июне 2016 года и молниеносно закончилось признанием авторства за группой Led Zeppelin. В 2018 году были выявлены ошибки суда первой инстанции, дело возобновили. И только сейчас апелляционный суд подтвердил решение 2016 года.