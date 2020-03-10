Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Труппа Санкт-Петербургского академического театра балета им. Якобсона под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева перенесла свои итальянские гастроли из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе театра.

Гастроли, которые должны были начаться в среду, 11 марта в Перудже, а также выступления, запланированные в итальянских городах Феррара, Пьяченца, Больцано, Лукка, Равенна, Кремона переносятся на неопределённый срок в связи с эпидемиологической ситуацией в Италии и введёнными новыми мерами по сдерживанию и противодействию распространения вируса COVID-19. Такое решение принял Андриан Фадеев.

«Театр переиграл свои планы и в освободившиеся от гастролей дни труппа продолжила репетиции балета Джона Крэнко «Онегин», премьера которого пройдет 4,5 и 6 июля на сцене Александринского театра», — говорится в сообщении пресс-службы театра.

Как отмечают в театре, сейчас с коллективом спектакль репетируют Агнета и Виктор Валку, которые принимали участие в возобновлениях балета «Онегин» в Шведском Королевском балете, театрах Ла Скала (Милан, Италия) и Колон (Буэнос-Айрес, Аргентина), а также в Большом театре России.

Кроме того, в ближайших планах труппы выступления на сцене Мариинского театра, а также гастроли в Минск.