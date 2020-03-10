Токио, , 15:49 — REGNUM Российское издательство «Комильфо» выпустило переведённую версию комикс-адаптации серии игр Metal Gear Solid. Об этом 10 марта сообщает издание «IGN Россия».

В комикс вошли две истории, пересказывающие события первых игр о Солиде Снейке: Metal Gear Solid и Metal Gear Solid: Sons of Liberty. Главным художником обеих адаптаций выступила Эшли Вуд.

Напомним, Metal Gear Solid — это серия игр в жанре стелс-экшен, разработанная компанией Konami под руководством геймдизайнера Хидео Кодзимы. Релиз первой части состоялся в 1998 году.

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