Москва, 11 марта 2020, 23:00 — REGNUM На крупной ярмарке современного искусства ArtRussia2020 в московском Гостином дворе художники, фотографы и скульпторы смогли показать всем желающим свои работы. В ярмарке приняли участие более 80 художников и галерей, благодаря которым зрители смогли увидеть самые разные художественные решения и темы, от библейских сюжетов до бесконечных космических просторов.

На арт-ярмарке Art Russia 2020
На арт-ярмарке Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сердце — работа Владимира Мацкевича, представленная на ярмарке Art Russia
Сердце — работа Владимира Мацкевича, представленная на ярмарке Art Russia
Василий Иванов © ИА REGNUM
На арт-ярмарке Art Russia 2020
На арт-ярмарке Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Арт-ярмарка Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Скульптурная композиция Дамира Кривенко — Курочка Ряба — орел капитализма
Василий Иванов © ИА REGNUM
Бабочка 21 век — работа Дамира Кривенко
Василий Иванов © ИА REGNUM
Арт-ярмарка Art Russia 2020 — работы Даши С. Кандинской
Василий Иванов © ИА REGNUM
Vogue — Salomeya Bauer
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перформанс на арт-ярмарке Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд с работами Николая Блохина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Иоахим Писсаро выступает с лекцией на арт-ярмарке Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Иоахим Писсаро выступает с лекцией на арт-ярмарке Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители лектория арт-ярмарки Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
На арт-ярмарке Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жизнь ярмарки искусства
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд с работами Аnna Bo
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители арт-ярмарки Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители арт-ярмарки Art Russia 2020 у стенда с работами Константина Федорова
Василий Иванов © ИА REGNUM
На арт-ярмарке Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM

Плюс к тому, ярмарка стала площадкой для международного арт-форума, где спикеры получили возможность обсудить с гостями насущные для современного художника вопросы — тенденции искусства в наши дни, художественная карьера, перспективы арт-рынка и др. Образовательные программы разрабатывались специально для ArtRussia2020.

На арт-ярмарке Art Russia 2020
Работа Натальи Гудович The Last Supper
На арт-ярмарке Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Натальи Гудович The Last Supper
Василий Иванов © ИА REGNUM
Арт-перформанс у стенда с работами Pranna
Арт-перформанс у стенда с работами Pranna
Василий Иванов © ИА REGNUM
Высвобождение — работа скульптора Глеба Крюкова
На арт-ярмарке Art Russia 2020
Высвобождение — работа скульптора Глеба Крюкова
Василий Иванов © ИА REGNUM
На арт-ярмарке Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд с работами Зорикто Доржиева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд с работами фотографа Валерия Латыпова
Василий Иванов © ИА REGNUM
У стенда Андрея Сазонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Арт-ярмарка Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
На арт-ярмарке Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работы Алексея Благовестнова на арт-ярмарке Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
На арт-ярмарке Art Russia 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM