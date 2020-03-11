11 марта 2020 | Время чтения меньше минуты

Москва, , 23:00 — REGNUM На крупной ярмарке современного искусства ArtRussia2020 в московском Гостином дворе художники, фотографы и скульпторы смогли показать всем желающим свои работы. В ярмарке приняли участие более 80 художников и галерей, благодаря которым зрители смогли увидеть самые разные художественные решения и темы, от библейских сюжетов до бесконечных космических просторов.

На арт-ярмарке Art Russia 2020 Василий Иванов © ИА REGNUM

Сердце — работа Владимира Мацкевича, представленная на ярмарке Art Russia Василий Иванов © ИА REGNUM

На арт-ярмарке Art Russia 2020 Василий Иванов © ИА REGNUM

Плюс к тому, ярмарка стала площадкой для международного арт-форума, где спикеры получили возможность обсудить с гостями насущные для современного художника вопросы — тенденции искусства в наши дни, художественная карьера, перспективы арт-рынка и др. Образовательные программы разрабатывались специально для ArtRussia2020.

На арт-ярмарке Art Russia 2020 Василий Иванов © ИА REGNUM Работа Натальи Гудович The Last Supper Василий Иванов © ИА REGNUM

Арт-перформанс у стенда с работами Pranna Василий Иванов © ИА REGNUM