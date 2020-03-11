Москва, 11 марта 2020, 23:00 — REGNUM На крупной ярмарке современного искусства ArtRussia2020 в московском Гостином дворе художники, фотографы и скульпторы смогли показать всем желающим свои работы. В ярмарке приняли участие более 80 художников и галерей, благодаря которым зрители смогли увидеть самые разные художественные решения и темы, от библейских сюжетов до бесконечных космических просторов.
Плюс к тому, ярмарка стала площадкой для международного арт-форума, где спикеры получили возможность обсудить с гостями насущные для современного художника вопросы — тенденции искусства в наши дни, художественная карьера, перспективы арт-рынка и др. Образовательные программы разрабатывались специально для ArtRussia2020.