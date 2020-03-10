Нью-Йорк, США, , 14:37 — REGNUM Netflix продлила сериал «Затерянные в космосе» на финальный третий сезон. Об этом 9 марта сообщило Variety.

Шоураннер проекта Зак Эстрин отметил, что «Затерянные в космосе» изначально создавались как сюжетная трилогия. Премьера третьего сезона, вероятно, состоится в 2021 году.

«Затерянные в космосе» — это научно-фантастический сериал, первый сезон которого вышел на Netflix в 2018 году. По сюжету, семья космических колонистов совершает вынужденную высадку на незнакомой планете.

Читайте ранее в этом сюжете: Слух: найдена актриса на роль молодой Фуриосы в приквеле «Безумного Макса»