Лос-Анджелес, США, , 14:32 — REGNUM По словам Вина Дизеля, команда Стражей Галактики появится в новом сольном фильме о Торе. Об этом 9 марта сообщил портал ComicBook.

Об этом актёру сообщил режиссёр картины Тайка Вайтити. Тем не менее пока не известно, какую именно роль эти супергерои сыграют в сюжете предстоящей картины.

Напомним, премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоится 5 ноября 2021 года. По сюжету, девушка Тора Джейн Фостер станет новым богом-громовержцем.

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