Нью-Йорк, США, , 14:20 — REGNUM Издание Entertainment Weekly 9 марта опубликовало на своём сайте новые кадры со съёмок второго сезона сериала «Пацаны». На них изображена супергероиня по прозвищу Штормфронт в исполнении Аи Кэш.

https://twitter.com/EW/status/1237241935762505728

Примечательно, что в оригинальном комиксе «Пацаны» Штормфронт был мужчиной. Этот супергерой умел управлять погодой и летать.

Напомним, «Пацаны» — это фантастический сериал, премьера которого состоялась на Amazon Prime Video в 2019 года. Выход второго сезона запланирован на лето 2020 года.

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