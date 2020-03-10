Москва, , 14:17 — REGNUM Показ сериала «Магомаев», рассказывающий биографические истории из жизни Муслима Магомаева, начал 9 марта «Первый канал».

Роль знаменитого советского музыканта играет Милош Бикович, ставший широко известным российской публике по фильму «Холоп», в котором сыграл роль Гриши — непутевого сына депутата. Также в сериале присутствуют образы гражданской жены Магомаева Анжелики, которую сыграла актриса Светлана Устинова, и солистки Большого театра Тамары Синявской, сыгранной Светланой Устиновой.

Режиссерами нового сериала стали Дмитрий Тюрин, известный по фильму «Жажда», и Роман Прыгунов, запомнившийся зрителям по фильму «Духless».

Сюжет картины рассказывает о встрече Магомаева с Синявской, между которыми завязываются отношения. В любовном треугольнике Анжелика чувствует, что происходит, но отпустить возлюбленного не может.

В сериале постоянно звучат песни Магомаева, что делает его фактически музыкальным фильмом. Как сообщают создатели картины, шероховатости сценария сглаживают музыкальные и танцевальные номера. Также одной из сильных сторон телесериала создатели называют удачные костюмы и подробное воссоздание Москвы шестидесятилетней давности.

Картину снимали в Москве, Зеленограде и Баку, в котором родился певец. Сериал будет показываться на «Первом канале» до 19 марта.