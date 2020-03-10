Лос-Анджелес, США, , 13:23 — REGNUM Американский актёр Стивен Лэнг считает, что сиквел «Аватара» обгонит фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам. Об этом 10 марта сообщает портал ComicBook.

Лэнг также отметил, что его персонаж вернётся в сиквеле, несмотря на то, что его убили в оригинальной картине. По словам актёра, в «Аватаре 2» полковник Куоритч «эволюционирует».

Напомним, премьера «Аватара 2» намечена на 2021 года. Джеймс Кэмерон планирует выпустить ещё четыре фильма в этой франшизе.

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