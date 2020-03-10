Вашингтон, , 13:18 — REGNUM В США в возрасте 95 лет скончался Аллен Беллман, один из первых художников, нарисовавших Капитана Америку. Об этом 9 марта сообщил портал ComicBook.

Беллман известен, как один из главных художников «золотого века комиксов». Он работал в компаниях Timely Comics и Atlas Comics за много лет до того, как они были переименованы в Marvel Comics.

Сообщается, что Беллман работал над такими классическими комиксами, как: The Human Torch, Sub Mariner Comics и Young Allies. Последние годы своей жизни художник вёл вебсайт, на котором рассказывал историю своей работы в Marvel (а также Timely и Atlas).

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