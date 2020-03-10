Москва, , 13:17 — REGNUM Новый зал Московского международного дома музыки (ММДМ) 9 марта открылся для слушателей концертом Владимира Спивакова, дирижировавшего перед камерным оркестром «Виртуозы Москвы». Об этом 10 марта сообщает телеканал «Культура».

В программе концерта прозвучали сочинения Россини, Моцарта, Доницетти. Солировала на сцене нового зала сопрано Большого театра Анна Аглатова. По словам певицы, зал очень комфортный и будет удобен для всех выступающих. Несмотря на нестандартное исполнение зала не в форме амфитеатра, солистка дала высокую оценку акустике.

Спиваков отметил высокие потолки нового зала. «Можно дышать спокойно», — отметил дирижер, сравнивая новое концертное пространство с прежним помещением для репетиций.

Как сообщили журналисты телеканала, Спиваков лично участвовал в оформлении Нового зала ММДМ. Он руководил созданием в фойе зала экспозиции произведений искусства современных художников и скульпторов. Экспонаты, представленные зрителям, были привезены из личной коллекции дирижера.

Новый зал рассчитан на 286 зрителей. Планируется, что в зале смогут выступать не только камерные, но и симфонические оркестры. Также здесь возможны театральные постановки и проведение кинопоказов. Современное оснащение зала позволяет организовывать трансляции мероприятий в интернете.

Напомним, ММДМ открыт в 2002 году в том числе по инициативе Спивакова. Он является одним из самых крупных филармонических комплексов в мире.