Москва, , 12:56 — REGNUM Новые эпизоды украинского сериала «Сваты-7» выйдут в эфир без актрисы Людмилы Артемьевой. Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».

"Вроде что-то там из-за денег», — пояснила Кравченко, предположив, что её коллега «запросила много».

Исполнительница главной роли добавила, что в новом сезоне сериала зрители увидят молодость супругов Будько. В сценарий внесено знакомство Ивана и Валентины, развитие их отношений.

Актёр Федор Добронравов, сыгравший в сериале Ивана Будько, не знает об отказе Артемьевой от проекта. Вместе с тем он подтвердил, что она не участвовала в съёмках в белорусской деревне Дуличи.

Читайте также: Стало известно, почему актеры уехали со съемок сериала «Сваты»