Москва, , 11:41 — REGNUM 14 марта все поклонники ирландской культуры соберутся в московском клубе «Известия hall» на 9-часовом фолк-фестивале «День и ночь святого Патрика». Как сообщают организаторы фестиваля, специальным гостем праздника в честь покровителя Изумрудного острова станет легендарный музыкант Падди Кинан, обладатель титула «золотая волынка Ирландии», основатель культовой группы The Bothy Band, виртуоз, в совершенстве владеющий игрой на одном из самых сложных народных инструментов — ирландской волынке. Падди Кинан стал одним из первых, кто осмелился совместить народные ирландские мелодии с актуальными современными направлениями.

На фестивале прозвучит музыка самых ярких представителей кельтской культуры из Ирландии, Северной Ирландии и Шотландии — проникновенные баллады Патрика Конроя, панк-фолк Джона Деларги и Streams of Whiskey, пабный драйв Конора Мюррей и The Clover Rovers, корневая традиция отFrank McGuire Trio. Вместе с ними на сцену выйдут заслуженные фолк-рокеры «Тинтал» и Art Сeilidh, а также Folk Fiction и Brownie Bridge. На протяжении всего вечера будут выступать ирландские танцевальные шоу Iridan, Celtic Wind, Carey Academy и Celteria. Дополнят невероятный девятичасовой фестиваль средневековая ярмарка, ирландская фотозона и атмосферный видео-арт на большом экране. Ведущим празднования станет основоположник кельтского движения в России Фёдор Воскресенский.

Девятичасовой фестиваль в «Известия hall» пройдет в рамках традиционной Irish week («Недели Ирландии»).Этот праздник каждую весну объединяет ценителей ирландской культуры в России. Программа фестиваля 2020 года совместила множество разнообразных мероприятий, которые посетят звезды из Ирландии. Помимо невероятного фолк-фестиваля в программе московской Irish week 2020: 13-й Ирландский кинофестиваль, специальная программа для детей, концерты и танцевальные шоу в Центральном доме журналиста, спектакли на сцене «Театра ТРУ».

Мероприятия проходят при поддержке Посольства Ирландии, фонда Culture Ireland, фонда «Вереск», компании KERRY, ирландского клуба IRISH CLUB.

Подробная программа на сайте фестиваля — http://irishweek.ru/

Фолк-фестиваль в Известия Hall: http://irish-week.ru/day-night/

Программа ирландского кинофестиваля и билеты: https://karofilm.ru/art?&event=124

«Неделя Ирландии появилась 9 лет назад как результат долгой дружбы ирландцев и русских, давно организующих культурные мероприятия в России, заявил основатель Irish week Иван Донцов. — До сих пор даже мы не до конца понимаем, почему в Москве так любят Ирландию, и началась эта любовь не с пабов, как некоторые подозревают, а с культуры. Наши музыканты и танцоры берут призы на чемпионатах ирландской музыки и танцев, государственные театры ставят спектакли по МакДонаху, в МГУ изучают ирландский язык, дети обожают мультфильмы Томма Мура, и даже святой Патрик недавно официально признан РПЦ и занесён в православный календарь. Неделя Ирландии ежегодно объединяет на знаковых площадках Москвы русские и ирландские культурные силы, и в такой коллаборации рождаются новые проекты и идеи».

«В этом году фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика» собрал немыслимое число артистов — носителей корневой музыкальной традиции. Более половины имён, указанных на афише — гости из Ирландии, Северной Ирландии и Шотландии», — подчеркнул соорганизатор фолк-фестиваля «День и ночь св. Патрика» Фёдор Воскресенский.