Москва, , 11:27 — REGNUM Мультфильм «Маша и Медведь» с 12 марта запустят на детском канале Китая CCTV14, 10 марта сообщила пресс-служба анимационной студии-создателя мультфильма Animaccord.

В пресс-службе отметили, что мультсериал на китайском телевидении выйдет впервые. Права приобретены на показ двух первых сезонов, в которых выпущено по 26 серий.

При этом уточняется, что в январе мультсериал уже был выпущен в китайском медиаприложении Xigua Video.

«Маша и Медведь» уже показывается в более чем 150 странах на 39 языках. В 2019 году серия «Маша плюс каша» из мультсериала признана самым просматриваемым мультипликационным фильмом в YouTube. Проект продолжает свое развитие. В 2019 году выпущен четвертый сезон мультсериала под названием «Машины песенки».