Вашингтон, , 10:24 — REGNUM В сети появился новый трейлер мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge. Его 9 марта на своём YouTube-канале опубликовали журналисты из IGN.

По сюжету мультфильма, могущественный воин Ханзо Хасаши (Скорпион) решает принять участие в смертельном турнире между лучшими бойцами двух миров, чтобы отомстить убийце своей семьи. Авторы проекта сообщают, что зрителей ожидают «кровавое насилие и нецензурная лексика».

Scorpion's Revenge частично пересказывает сюжет оригинальных игр серии Mortal Kombat. Последняя часть этой франшизы (Mortal Kombat 11) вышла в марте 2019 года.

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