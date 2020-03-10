Нью-Йорк, США, , 10:10 — REGNUM Netflix показала трейлер анимационного сериала по франшизе «Видоизменённый углерод». Ролик опубликовали на YouTube-канале сервиса 9 марта.

По сюжету сериала, Такеши Ковачу предстоит защитить девушку, которая занимается созданием татуировок для могущественного клана якудза. Премьера шоу ожидается на Netflix 19 марта 2020 года.

Напомним, «Видоизменённый углерод» — это популярный научно-фантастический сериал, основанный на одноимённом произведении Ричарда Моргана. Его премьера на Netflix состоялась 2 февраля 2018 года.

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