Нью-Йорк, США, , 09:54 — REGNUM Marvel 9 марта опубликовала на своём официальном YouTube-канале финальный трейлер «Чёрной вдовы». В нём Наташа (Скарлетт Йоханссон) сражается со злодеем Таскмастером.

Таскмастер умеет копировать боевые приёмы различных супергероев. Так, в ролике он использует движения Чёрной пантеры, Капитана Америки и Соколиного глаза.

Премьера «Чёрной вдовы» состоится 30 апреля 2020 года. По сюжету, Наташе Романофф предстоит вернуться на Родину, чтобы сразиться с отрядом секретных агентов.

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