Южно-Сахалинск, , 09:56 — REGNUM Торжественная церемония открытия российского фестиваля многосерийных фильмов «Утро Родины 2020» состоялась во дворце спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске 8 марта, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Церемония открытия прошла в новом формате: часть церемонии происходила на сцене, а часть была отснята заранее и показана на экране. На сцене в церемонии участвовали звезды шоу-бизнеса федерального и местного уровня.

Как сообщается на сайте фестиваля, в программе будут представлены 10 телесериалов: «Дылды», «Жуки», «Мертвое озеро», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова», «Мылодрама», «Победители», «Содержанки», «Толя-робот», «Учителя», «Шторм» и «Эпидемия». Информация о всех фильмах и краткое описание сериалов опубликовано на сайте фестиваля. Показы пройдут с 8 по 14 марта.

Фестиваль впервые был проведен в 2018 году и проводится уже третий год подряд. Фестиваль включен в национальный проект «Культура» и проходит поддержке регионального правительства, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минкультуры РФ и Минкомсвязи РФ.