Суздаль, Владимирская область, , 09:30 — REGNUM Как сообщили организаторы Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, выдающийся японский режиссер мультипликационных фильмов Кодзи Ямамура не сможет принять участие в мероприятиях смотра. Японское посольство в Москве и сам Ямамура отменили запланированный визит в Россию, опасаясь гипотетической возможности заражения коронавирусом. Кодзи выразил глубочайшие сожаления о вынужденном отказе от поездки и принес свои извинения российским коллегам и фестивальной публике.

© Пресс-служба Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале

Оргкомитет ОРФАК обещает вместо запланированного мастер-класса японского мастера провести вечер, посвященный творчеству Кодзи Ямамура и его студентов. Юбилейный открытый российский фестиваль анимационного кино пройдет в соответствии с планами — с 11 по 16 марта в Суздале Владимирской области.