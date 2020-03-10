Нью-Йорк, США, , 09:28 — REGNUM Финальный трейлер кинофильма «Черная вдова» — новой части «Мстителей» — появился 9 марта на официальном канале Marvel Россия в Youtube.

Сюжет фильма рассказывает историю Наташи Романофф до того, как она стала Черной вдовой из отряда «Мстителей». В картине героиня сталкивается с проектом «Красная комната» и пытается вырваться из-под его влияния.

Также ей будет противостоять суперзлодей по имени Таскмастер. Черной вдове будут помогать Красный страж — советский супер-герой с окладистой бородой и Елена Белова — агент «Красной комнаты».

Роль Черной вдовы в фильме играет Скарлетт Йоханссон. Также роли главных героев исполняют: Флоренс Пью, известный по киноленте «Солнцестояние», Рэйчел Вайс, снимавшаяся в фильме «Лобстер» и Уильям Херт, вернувшийся к роли генерала Росса.

На киноэкраны в России лента выйдет 30 апреля.