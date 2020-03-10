Бербанк, США, , 09:12 — REGNUM Трейлер мультфильма «Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge» по легендарной игре Mortal Kombat появился 8 марта на официальном канале игры в Youtube.

Двухминутный ролик изобилует жестокими кровавыми сценами. Сюжет мультфильма основан на последних частях игры, в которых описывается история героя по имени Скорпион. После того, как Ханзо Хасаши потерял свой клан и всю свою семью, он становится Скорпионом и принимает участие в смертельном турнире.

В цифровом варианте полнометражный мультфильм выйдет уже 12 апреля, а 28 апреля будет доступен к покупке на дисках. Создатели установили мультфильму возрастное ограничение R (детям до 17 лет только в присутствии родителей) из-за содержания в нем жестоких сцен насилия и нецензурной лексики.

Картина создана под эгидой Warner Bros.Animation. Режиссером мультфильма стал Итан Сполдинг, известный любителям мультфильмов по мрачной картине «этмен: Нападение на Аркхэм».