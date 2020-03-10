Москва, , 08:42 — REGNUM Премьеру песни, которая должна быть представлена на музыкальном конкурсе «Евровидение 2020» от России, перенесла группа Little Big на неизвестный срок. Об этом 10 марта сообщается в официальной группе конкурса в соцсети «ВКонтакте» — «Евровидение 2020 — Escworldclub».

Последним днем для подачи заявок на участие в конкурсе было 9 марта. В этот день так и не были представлены название трека и клип на песню от двух участников, одним из которых является рейв-группа Little Big. Второй страной, не представившей композицию, стал Азербайджан и его представительница Самира Эфенди.

На странице в «ВКонтакте» организаторы уточняют, что дата релиза песни и клипа на нее пока неизвестна. При этом называется срок презентации композиции на радио — 13 марта. Помимо этого, сообщается, что в этот же день Little Big будет участвовать в шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». В заметке уточняется, что в этой передаче возможно будет показан клип конкурсной композиции.

Также организаторы уточняют, что штрафные санкции к российскому коллективу применяться не будут, так как в срок 9 марта необходимо было подать только заявку с комплектом документов, а требований к сроку публичного представления конкурсной песни жестко не регламентируются.

В сообщении уточняется, что причины задержки представления песни известны только самой группе и могут быть разными: от проблем с монтажом клипа до ожидания, пока все конкурсанты представят свои композиции.

Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение 2020» пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Финал конкурса состоится 16 мая. А до этого будет проведено два полуфинала 12 и 14 мая.