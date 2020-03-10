Ханты-Мансийск, , 08:11 — REGNUM В Югре завершился XVIII международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Главный приз «Золотая тайга» за лучший дебютный фильм получила российско-грузинская кинолента «Преступный человек» режиссера Дмитрия Мамулии.

Приз гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» достался создателям испанского фильма «Долгая ночь» режиссера Элоя Энсисо.

Приз генерального партнера кинофестиваля «Газпромнефти» «За сохранение культурных традиций» получил фильм «Экспедиция» российского режиссера Гаврила Менкярова.

Диплом жюри конкурса «Дебют — короткий метр» «За самобытное осмысление современной реальности» получит фильм «Protocorba» российского режиссера Кирилла Хачатурова.

Приз «Серебряная тайга — короткий метр» за визуальный стиль присужден фильму «Солнышко в руках» российского режиссера Юрия Кропачева.

Приза «Золотая тайга — короткий метр» удостоился фильм «Год Белой Луны» российского режиссера Максима Печерского.

Скандальный фильм «Аутло», который жители Ханты-Мансийска требовали снять с фестивальной программы за аморальность, получил приз за лучший российский дебют «Цветы таёжной надежды». А также приз гильдии кинооператоров имени Павла Лебешева «За лучшую операторскую работу» — его получил оператор этого фильма Геворг Маркосян. Режиссёр скандальной киноленты Ксения Ратушная получила приз за лучшую работу с музыкой.

Приз имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль получил Денис Крюков в фильме «Этюд # 2» режиссера Андрея Бурмистрова. За лучшую женскую роль приз вручён Валерии Репиной за работу в фильме «Сделать как надо». Режиссёр этой картины Игорь Полевичко получил диплом режиссерского жюри.

Главный приз зрителей достался фильму «Экспедиция» режиссера Гаврила Менкярова. Специальный диплом международного жюри получил фильм «Двадцатый век» канадского режиссера Мэтью Рэнкина.

Приз «Бронзовая тайга» досталась фильму испанского режиссера Оскара Алегрии «Зумирики». Приз «Серебряная тайга» за лучший дебютный фильм получила кинокартина «Птичий остров» режиссеров Майи Коса и Серджо да Коста из Швейцарии. Главный приз «Золотая тайга» за лучший дебютный фильм достался российско-грузинскому фильму «Преступный человек» режиссера Дмитрия Мамулии.

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