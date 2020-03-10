Абакан, , 07:59 — REGNUM Концерт «Симфонический хип-хоп», который должен был состояться в Абакане 12 марта, отменён. Об этом ИА REGNUM сообщили в Хакасской республиканской филармонии им. В. Г. Чаптыкова.

В качестве причины отмены названо «распространение в странах Европы коронавируса». В Абакан должны были приехать артисты из европейских стран.

Тем, кто купил билеты, предлагают сдать их в кассе филармонии и вернуть деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии работает горячая линия по коронавирусу.

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