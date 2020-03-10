Ульяновск, , 07:58 — REGNUM В Ульяновской области в региональном этапе конкурса «Учитель года России» победила учитель русского языка и литературы Елена Файрушина. Она получит 300 тыс. рублей премии, а также представит регион на всероссийском конкурсе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Областной этап учительского конкурса проходил четыре дня, со 2 по 6 марта. За право представлять регион соревновались 23 педагога, которые победили в муниципальных конкурсах. В финале жюри оценило визитки и образовательный проект, мастерство в проведении урока и внеурочного занятия.

В финале пятеро учителей встретились на педагогическом ринге. Лучшей признана учитель русского языка и литературы гимназии № 13 Ульяновска Елена Файрушина, которая получит 300 тыс. рублей и представит регион в финальном этапе всероссийского конкурса. Призёры получили по 50 и 30 тыс. рублей.

Отметим, что в 2019 году конкурс «Учитель года» отметил 30-летие. В нём приняли участие конкурсанты из 85 регионов. В прошлом году третий очный тур профессионального состязания впервые состоял из двух испытаний — «Разговора с министром» и «Публичной лекции». Победителем конкурса стала учитель русского языка и литературы средней школы № 55 «Долина знаний» Советского района города Волгограда Лариса Арачашвили.