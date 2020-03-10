Якутск, , 07:49 — REGNUM Накануне 8 Марта в селе Табага в Якутии торжественно открыли Дом культуры «Кедр», который строили с 2015 года. Инициатором стройки был Айсен Николаев, будучи мэром Якутска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В двухэтажном современном Доме культуры есть сцена с трансформируемым зрительным залом, библиотека с компьютерами, хореографический зал, кабинеты для творческих кружков, студий.

«Сваи в будущий Дом культуры забили в 2015 году на День города. Теперь у жителей села есть прекрасное здание, в котором и дети, и взрослые будут заниматься творчеством», — сказал на открытии глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в станице Ольгинской Ростовской области 6 марта 2020 года открыли новый Дом культуры. В 1992 году прежнее здание сгорело.