Рим, , 17:15 — REGNUM В Италии все учреждения культуры закрываются из-за распространения в стране коронавируса. Об этом в своем Twitter написал министр культуры Италии Дарио Франческини.

«С 8 марта в Италии закрываются кино, театры, музеи, отменены концерты. Это — тяжелый выбор», — написал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ватикане предупредили о закрытии всех музеев на территории города-государства, а также музеев при папских базиликах в Риме до 3 апреля в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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