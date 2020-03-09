Париж, , 15:49 — REGNUM Снявшийся во многих известных европейских и американских фильмах актёр Макс фон Сюдов скончался 8 марта, сообщает Paris Match со ссылкой на его жену Катрин фон Сюдов.

Сюдов родился в апреле 1929 года в шведском городе Лунд. Продолжительное время актёр работал со шведским режиссёром Ингмаром Бергманом, сыграв в таких фильмах как «Седьмая печать» и «Земляничная поляна».

В 1965 году актёр переехал в Голливуд, а в середине 1970-х годов — в Рим. Сюжов снялся во многих известных фильмах, включая «Дюну» Дэвида Линча и «Европу» Ларса фон Триера.

В последние годы жизни актёр принял участие в съёмках фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы», а также в сериале «Игра престолов».