Лос-Анджелес, США, , 02:03 — REGNUM Несмотря на то, что мультфильм Disney «Вперёд» вышел в лидеры кинопроката США, эксперты отметили, что картина выдала один из самых низких показателей кассы дебютных выходных среди работ студии Pixar. Об этом 8 марта сообщил портал Screen Rant.

«Вперёд» собрал в США в первые выходные проката около $40 млн, оставив позади «Человека-невидимку» ($14 млн) и «Вне игры» ($8,5 млн). Автор статьи пишет, что при этом результаты уик-энда у мультфильма — одни из самых низких за всю историю Pixar. Ранее, если не учитывать инфляцию, подобные показали лишь картины «Хороший динозавр» ($39,1 млн) и «История игрушек» ($29,1 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что мультфильм «Вперёд» был запрещён к показу в Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии из-за присутствия в фильме ЛГБТ-сцены. В России она была подвернута цензуре: благодаря замене одного слова при дубляже локализаторам удалось избежать гомосексуального контекста.

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