Лос-Анджелес, США, , 01:00 — REGNUM Актёры фильма ужасов «Оно» и фантастического сериала Netflix «Очень странные дела» могут поучаствовать в проекте перезагрузки фильма «Могучие рейнджеры». Об этом 8 марта сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источникам издания стало известно, что Paramount хочет привлечь к этому проекту Софию Лиллис, а также двух актёров популярного сериала «Очень странные дела» — Милли Бобби Браун и Финна Вулфарда. Кинокомпания планирует предложить роль Красного Рейнджера Лиллис, Синего — Вулфарду, а Чёрного — Браун.

Автор статьи пишет: обычно во вселенной «Могучих рейнджеров» Черный Рейнджер — это персонаж мужского пола, и выбор Paramount может показаться странным. Однако ранее в СМИ появилась информация о том, что в новой картине руководство компании хочет сделать команду известных супергероев преимущественно женской.

Ранее стало известно, что новых «Могучих рейнджеров» будет снимать Джонатан Энтуисл по сценарию, написанному Патриком Берли. Последний фильм по франшизе вышел на экраны в марте 2017 года, снял его режиссёр Дин Израэлайт.

