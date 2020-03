Лос-Анджелес, США, , 00:34 — REGNUM Кинокомпания Paramount хочет предложить Марку Уолбергу сняться в перезагрузке фильма «Бросок кобры». Об этом 8 марта сообщил портал We Got This Covered.

Инсайдеры сообщили изданию, что актёра рассматривают в качестве кандидата на роль Дьюка (Конрада Хаузера), которую в предыдущей картине исполнил Ченнинг Татум.

Пока неизвестно, примет ли Уолберг это предложение, однако автор статьи отмечает, что сейчас график съёмок актёра свободен для этой роли, поскольку он, судя по всему, не будет сниматься в новых фильмах «Трансформеры» (как и «Бросок кобры» — это ещё одна совместная франшиза Paramount и Hasbro).

Напомним, в январе 2020 года ИА REGNUM сообщило, что в Токио стартовали съёмки спин-оффа «Броска кобры» под названием «Глаза змеи» (Snake Eyes). Сюжет картины расскажет об одном из персонажей вселенной — солдате-ниндзя по прозвищу Снейк Айз, давшем обет молчания. Главную роль в картине исполнит Генри Голдинг («Безумно богатые азиаты»).

