Лос-Анджелес, США, , 00:17 — REGNUM Джим Керри может поучаствовать в проекте предстоящего фильма «Космический джем 2». Об этом 8 марта собщил портал We Got This Covered.

Издание, ссылаясь на надёжные источники, пишет, что актёр может появиться в картине в образе Маски. Согласно предоставленной информации, образ персонажа будет создан при помощи компьютерной графики, а Керри выступит в качестве актёра озвучки. Маска может появиться в кадре в качестве рефери одной из баскетбольных игр.

В январе 2020 года Джим Керри во время интервью назвал условие для съёмок в сиквеле «Маски». Он заявил, что будет готов вновь исполнить эту роль, если проектом займётся какой-нибудь «сумасшедший режиссёр-провидец».

