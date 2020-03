Лос-Анджелес, США, , 00:07 — REGNUM Warner Bros. хочет, чтобы Райан Рейнольдс вновь снялся в фильмах киновселенной DC, причем, не в роли Зелёного Фонаря. Об этом 8 марта сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Пока нет информации о том, проводил ли актёр официальные переговоры с руководством кинокомпании, однако, как стало известно, Warner Bros. хочет предложить ему роль Золотого Ускорителя в одном из предстоящих кинокомиксов.

Об этом изданию рассказали те же источники, что ранее передали правдивую информацию о том, что Таскмастер станет главным злодеем в Чёрной Вдове, а также о том, что Хан вернётся в «Форсаже 9».

В ноябре 2019 года известный инсайдер сообщил, что новый фильм про персонажа из комиксов Дэдпула, роль которого исполняет Райан Рейнольдс, может выйти на экраны в 2022 году. Он также отметил, что «в ближайшие месяцы» кинокомпания Disney может анонсировать эту картину. Ожидается, что кинокомикс c рейтингом R выйдет не под брэндом Disney, а под логотипом Fox.

