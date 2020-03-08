Ташкент, , 14:21 — REGNUM В течение многих лет одной из серьезных проблем в системе образования страны оставалось ограничение квот для приема в вузы, например, еще 2−3 года назад вузы ежегодно принимали в общей сложности не более 60−70 тысяч человек, то есть только 9% из всех выпускников имели возможность стать студентами. Об этом говорится в поздравительном послании президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю 8 марта.

«В связи с этим мы начали масштабные реформы в сфере. В прошлом году впервые на учебу в вузы были приняты 150 тысяч студентов. Охват выпускников школ высшим образованием достиг 20 процентов», сказал президент.

По его словам, добиться таких результатов непросто, «необходимо укрепление материально-технической, учебно-методической базы вузов, расширение их сети, увеличение профессорско-преподавательского состава, нужны немалые средства и новые возможности для повышения профессионального уровня педагогов и научных работников».

«Но, несмотря на трудности, ради будущего наших детей мы обязательно продолжим эту работу. Охват выпускников школ высшим образованием в 2020 году мы доведем по меньшей мере до 25 процентов, а в перспективе — до 50−60 процентов», сказал Мирзиёев.

Он указал, что в целях повышения научного и культурного уровня женщин, обеспечения их достойными рабочими местами в нынешнем году в вузах будут введены отдельные квоты приема для девушек.

«Это тоже совершенно новая для нас практика. Ведь женщина, обладающая глубокими знаниями, имеющая высшее образование, и в семье, и на работе, и в обществе будет подходить к решению любых вопросов исходя из своего широкого кругозора, научного и духовного потенциала», подчеркнул глава Узбекистана.