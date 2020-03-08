Москва, , 09:05 — REGNUM Сегодня, 8 марта в телеэфире начнется показ нового российского мультсериала для малышей «Кошечки-собачки». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба анимационной студии «Паровоз», на которой создается мультфильм.

Мультсериал «Кошечки-собачки» © Студия «Паровоз»

Новый анимационный сериал повествует о жизни небольшого уютного городка, населенного антропоморфными кошками и собаками. Семья каждого героя ведет свой «маленький бизнес»: управляет магазином, кондитерской, фермой, ателье, автомастерской и т.д. Вместе они решают ежедневные задачи, учатся дружбе и взаимовыручке, познают мир.

Генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ» Татьяна Цыварева рассказала, что сериал создан по итогам изучения запросов аудитории, которая пожелала увидеть милых домашних питомцев на экранах. Генеральный директор студии «Паровоз» Антон Сметанкин отметил, что на примере сообщества кошечек и собачек разбираются повседневные для малышей ситуации, раскрываются проблемы в общении детей друг с другом и со взрослыми. Таким образом сериал помогаем зрителям разрешать подобные вопросы и в реальности.

Премьера первых трех серий «Кошечек-собачек» состоится сегодня утром, 8 марта на канале «Мульт», на следующий день они будут на каналах «Мультимузыка» и Ani, 15 марта — на телеканале «Мама», с 21 марта — на «Карусели».