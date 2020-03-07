Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Сценарист предстоящего анимационного сериала «Ведьмак: Кошмар волка» Бо ДеМайо заявил, что этот проект невозможно было бы снять с живыми актёрами. Об этом он рассказал в интервью порталу ComicBook 6 марта.

ДеМайо отметил, что в «Кошмаре волка» будет много сценарных и визуальных элементов, которые «можно реализовать только с помощью анимации». Сценарист также считает, что идея превратить эту историю в аниме-сериал во многом обусловлена бюджетом и производственными ограничениями.

«Ведьмак: Кошмар волка» расскажет историю молодого Весемира — опытного ведьмака и наставника Геральта из Ривии. Его премьера состоится на Netflix в 2020 году.

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