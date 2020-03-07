Нью-Йорк, США, , 12:05 — REGNUM Энтони Маки признался, что его довела до слёз реакция сына на «назначение» актёра на роль Капитана Америки. Об этом 6 марта сообщил портал ComicBook.

Маки рассказал, что спустя неделю после премьеры «Мстителей: Финал» к нему подошёл его сын и сказал: «Это удивительно, я тобой очень горжусь». После этого актёр заплакал, отметив как много значит для родителей одобрение их детей.

По сюжету фильма «Мстители: Финал», Стив Роджерс (Крис Эванс) передаёт свой щит Соколу (Энтони Маки). После этого последний становится новым Капитаном Америкой.

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